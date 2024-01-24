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Губернатор Травников выступил против переноса столицы РФ в Новосибирск

Глава региона считает, что в этом нет необходимости.

Губернатор Андрей Травников выступил против переноса столицы России в Новосибирск. Он считает, что в этом нет необходимости.

По словам Травникова, звание столицы — это не переходящее звание между городами страны. Потребуются серьезные экономические вложения. Об этом губернатор рассказал изданию «Аргументы и Факты — Новосибирск».

«Да, такие примеры есть, но мне кажется, если уж такое решение руководство России будет принимать, то это должно быть обдуманно с экономической точки зрения. Что касается моего отношения, наверное, скорее мне этого не хочется», — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор иронично отметил, что столичный статус может испортить людей.