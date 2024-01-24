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Хоценко и Шелест совершили объезд проблемных строек в Омске

В среду, 24 января 2024 года, губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест посетили проблемные стройки в Омске. Особое внимание было уделено недостроенным многоквартирным домам, к возведению которых были привлечены средства граждан.

Так, среди них есть незавершенные многоэтажки, выросшие в начале 2000-х годов, где люди покупали квартиры, когда проект был только на бумаге.

Руководитель области Виталий Хоценко отметил, что власти региона действуют в соответствии с законодательством и предпринимают все доступные средства защиты интересов обманутых дольщиков.

Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, за 2023 год восстановлены права 207 участников долевого строительства, которые в результате получили либо жилье, либо компенсацию. Работа в этом направлении продолжается.

«Тесно взаимодействуем с прокуратурой и другими правоохранительными органами над восстановлением прав участников долевого строительства. Наша задача не допустить возникновения новых подобных проблем на жилищном рынке», — заявил Виталий Хоценко.

Как подчеркнул губернатор, в соответствии с поручением президента Владимира Путина областные власти последовательно разбираются с долгами недобросовестных застройщиков перед обманутыми дольщиками.