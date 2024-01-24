Хоценко и Шелест совершили объезд проблемных строек в Омске

Так, среди них есть незавершенные многоэтажки, выросшие в начале 2000-х годов, где люди покупали квартиры, когда проект был только на бумаге.
Руководитель области Виталий Хоценко отметил, что власти региона действуют в соответствии с законодательством и предпринимают все доступные средства защиты интересов обманутых дольщиков.
Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, за 2023 год восстановлены права 207 участников долевого строительства, которые в результате получили либо жилье, либо компенсацию. Работа в этом направлении продолжается.
«Тесно взаимодействуем с прокуратурой и другими правоохранительными органами над восстановлением прав участников долевого строительства. Наша задача не допустить возникновения новых подобных проблем на жилищном рынке», — заявил Виталий Хоценко.
Как подчеркнул губернатор, в соответствии с поручением президента Владимира Путина областные власти последовательно разбираются с долгами недобросовестных застройщиков перед обманутыми дольщиками.