Иммунитет к провокациям, согласование кандидатов и Швеция в НАТО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня состоятся российско-чадские переговоры: он примет президента переходного периода Махамата Идрисса Деби Итно, пройдут переговоры на уровне делегаций, затем руководители стран продолжат переговоры в формате рабочего завтрака.
Далее у Путина «намечены различные контакты, рабочие встречи», они будут непубличными.
Об иммунитете к провокациям
У российского общества, «безусловно, есть определенный иммунитет» к провокациям вроде призывов к незаконным акциям в Якутии после убийства местного жителя натурализовавшимся приезжим.
Когда речь идет о каких-то незаконных действия, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции.
О сборе подписей Борисом Надеждиным
«Мы не рассматриваем его как соперника», несмотря на активный сбор подписей кандидатом от «Гражданской инициативы».
«Совершенно не нужно ни с кем согласовывать [выдвижение кандидатом]. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить». «Есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента».
О кадровом резерве
Участники спецоперации на Украине, которые посчитают, «что их призванием является государственная служба, [работа] в крупных государственных компаниях, региональных властях, те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут» в кадровый резерв.
Система кадрового резерва — это «живой организм», который «адаптируется под постоянно меняющиеся потребности времени». Конкурсы и форматы повышения квалификации дают «свои результаты».
Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться.
О французских наемниках на Украине
«Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники».
В Кремле обратили внимание на заявления властей Франции, что те «ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине».
«Считаем, что гораздо лучше все-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие в во многом преступных деяниях киевского режима».
Об одобрении Турцией вступления Швеции в НАТО
Это суверенное решение Турции.
«Турция все-таки является членом Североатлантического альянса [и], совершенно очевидный факт, имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы по этому альянсу».