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Иммунитет к провокациям, согласование кандидатов и Швеция в НАТО. Темы брифинга Пескова

Иммунитет российского общества к провокациям, как, например, в Якутии, процесс регистрации кандидатов на выборах президента РФ, а также одобрение Турцией заявки Швеции в НАТО стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков Дмитрий
Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня состоятся российско-чадские переговоры: он примет президента переходного периода Махамата Идрисса Деби Итно, пройдут переговоры на уровне делегаций, затем руководители стран продолжат переговоры в формате рабочего завтрака.

Далее у Путина «намечены различные контакты, рабочие встречи», они будут непубличными.

Об иммунитете к провокациям

У российского общества, «безусловно, есть определенный иммунитет» к провокациям вроде призывов к незаконным акциям в Якутии после убийства местного жителя натурализовавшимся приезжим.

Когда речь идет о каких-то незаконных действия, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции.

О сборе подписей Борисом Надеждиным

«Мы не рассматриваем его как соперника», несмотря на активный сбор подписей кандидатом от «Гражданской инициативы».

«Совершенно не нужно ни с кем согласовывать [выдвижение кандидатом]. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить». «Есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента».

О кадровом резерве

Участники спецоперации на Украине, которые посчитают, «что их призванием является государственная служба, [работа] в крупных государственных компаниях, региональных властях, те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут» в кадровый резерв.

Система кадрового резерва — это «живой организм», который «адаптируется под постоянно меняющиеся потребности времени». Конкурсы и форматы повышения квалификации дают «свои результаты».

Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться.

О французских наемниках на Украине

«Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники».

В Кремле обратили внимание на заявления властей Франции, что те «ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине».

«Считаем, что гораздо лучше все-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие в во многом преступных деяниях киевского режима».

Об одобрении Турцией вступления Швеции в НАТО

Это суверенное решение Турции.

«Турция все-таки является членом Североатлантического альянса [и], совершенно очевидный факт, имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы по этому альянсу».

Песков Дмитрий
НАТО