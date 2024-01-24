Стало известно, зачем полпред Комаров посетит Пермь и Ижевск

ПЕРМЬ, 24 января, ФедералПресс. На этой неделе полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетит столицы Прикамья и Удмуртии. В Перми он будет работать 25 января, а на следующий день прибудет с визитом в Ижевск.