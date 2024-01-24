Стало известно, зачем полпред Комаров посетит Пермь и Ижевск

«В четверг в Перми Игорь Комаров даст старт Году семьи в регионе. Также вместе с главой Прикамья он посетит социально значимые объекты, проведет рабочие встречи и совещания, в том числе по общественно-политическому развитию края», — рассказали в пресс-службе приволжского полпреда.
Общественно-политическую ситуацию в республике Игорь Комаров обсудит и во время визита в Ижевск, запланированного на пятницу. Кроме того, в Удмуртии он посетит одно из ведущих предприятий региона, пообщается с главой региона Александром Бречаловым.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пермская дума лишила полномочий депутата-коммуниста Сергея Медведева после критики СВО и Владимира Путина. Поводом для скандала стал предновогодний пост парламентария. Сейчас Сергей Медведев находится в Грузии.