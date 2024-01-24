Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

«Завтра президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса».
Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.
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«Завтра президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса».
Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.