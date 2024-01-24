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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

«Завтра президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса».

говорится в сообщении Акорды.

Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.