Он отметил, что страна потеряла свой суверенитет, став инструментом в руках иностранных государств, особенно США и Евросоюза.
Илан Шор также подчеркнул, что молдавские власти не имеют ни смелости, ни способности самостоятельно определять путь развития Республики. Он осудил действия министров, которые выполняют указания из-за рубежа, вместо того, чтобы работать на благо своего государства.
«Наш министр юстиции ходит на поклон в посольство США, министр внутренних дел без американского посла не может провести учения в своем ведомстве. Молдову можно просто переименовать в “51-й штат” США», — написал Илан Шор в своем блоге в социальных сетях.