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«Молдова — 51-й штат США?»: Илан Шор раскритиковал внешнюю политику под руководством Санду

Политик и бизнесмен Илан Шор раскритиковал нынешнее положение Молдовы на международной арене.
Источник: Комсомольская правда

Он отметил, что страна потеряла свой суверенитет, став инструментом в руках иностранных государств, особенно США и Евросоюза.

Илан Шор также подчеркнул, что молдавские власти не имеют ни смелости, ни способности самостоятельно определять путь развития Республики. Он осудил действия министров, которые выполняют указания из-за рубежа, вместо того, чтобы работать на благо своего государства.

«Наш министр юстиции ходит на поклон в посольство США, министр внутренних дел без американского посла не может провести учения в своем ведомстве. Молдову можно просто переименовать в “51-й штат” США», — написал Илан Шор в своем блоге в социальных сетях.