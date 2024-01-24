Хоценко предложил открыть для омичей новые пляжи

«Конкурс местных инициатив — это возможность получить финансовую поддержку из областного бюджета на создание муниципальных пляжей. Буду требовать от глав районов, чтобы работали с населением, в том числе по учёту потребности в пляжах, чтобы в списке местных инициатив от муниципального образования каждый год таких объектов было хотя бы один-два», — отметил Виталий Хоценко.