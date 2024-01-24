Хоценко предложил открыть для омичей новые пляжи

Местные власти в Омской области прикладывают недостаточно усилий для организации пляжей. Только в Тюкалинском и Омском районах в минувшем году проводили работу по подготовке мест для купания к сезону и оснащению их необходимым инвентарём.
Проблему обсудили на прошедшем в правительстве совещании сотрудников органов, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Пляжи в повестку вошли не случайно: именно из-за того, что в регионе не хватает цивилизованных мест для купания, омичи отправляются на «дикие» пляжи и тонут там.
Губернатор Виталий Хоценко предложил главам районов использовать новый инструмент — конкурс местных инициатив «Решают люди». Среди 193 проектов, которые в этом году получат финансирование, более десяти относится к благоустройству набережных и прибрежных территорий.
«Конкурс местных инициатив — это возможность получить финансовую поддержку из областного бюджета на создание муниципальных пляжей. Буду требовать от глав районов, чтобы работали с населением, в том числе по учёту потребности в пляжах, чтобы в списке местных инициатив от муниципального образования каждый год таких объектов было хотя бы один-два», — отметил Виталий Хоценко.
Кроме того, муниципальным образованиям, на территории которых есть реки или озёра, рекомендовали разработать программы обеспечения безопасности омичей на воде.