Власти Литвы запретили чиновникам ездить в Беларусь

Стало известно, что власти Литвы запретили своим гражданам, занимающим определенные должности, посещать Беларусь, Россию и Китай, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.
В частности, литовские власти ввели запрет на поездки в Беларусь и другие страны для военных, чиновников и других лиц, которые имеют доступ к секретной информации.
Как считают в Вильнюсе, названные государства представляют угрозу национальной безопасности.
— Госслужащих Литвы могут попытаться завербовать в Беларуси, России или Китае, — заявило оборонное ведомство страны.
Уточняется, что закон инициировало Минобороны Литвы, поэтому ведомством был составлен «черный список» стран для посещения военнослужащими. Считается, что опасными в этом плане для литовцев также могут быть Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова и некоторые другие страны.
Кстати, на днях Литва обвинила водителей из Беларуси в перевозке пассажиров без спецразрешений. Также фермеры соседней с Беларусью Польши перекрыли основные трассы из-за протеста.