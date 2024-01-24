Власти Литвы запретили чиновникам ездить в Беларусь

Уточняется, что закон инициировало Минобороны Литвы, поэтому ведомством был составлен «черный список» стран для посещения военнослужащими. Считается, что опасными в этом плане для литовцев также могут быть Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова и некоторые другие страны.