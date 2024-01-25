Красноярский депутат Денис Терехов назвал зоозащитников лицемерами

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Денис Терехов назвал зоозащитников лицемерами. Об этом написал в своих соцсетях.
Политик прокомментировал обсуждение истории кота Твикса, которого бортпроводница выбросила из поезда, перепутав его с бродячим, несмотря на то что у него были хозяева, упустившие кота из виду. Политик уверен, что разбираться нужно не с проводницей, а с хозяевами кота.
«Домашние животные — это узаконенные рабы. Они не просили нас их заводить. Мы их приручили и теперь несем за них полную ответственность», — написал депутат.
Денис Терехов также подчеркнул, что в большинстве случаев зоозащитники — шантажисты, популисты и лицемеры.
Добавим, что бортпроводницу после случившегося отстранили от работы.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники ДПС в Красноярске спасли собаку, провалившуюся в открытый коллектор.