Красноярский депутат Денис Терехов назвал зоозащитников лицемерами

Политик прокомментировал обсуждение истории кота Твикса, которого бортпроводница выбросила из поезда, перепутав его с бродячим, несмотря на то что у него были хозяева, упустившие кота из виду. Политик уверен, что разбираться нужно не с проводницей, а с хозяевами кота.