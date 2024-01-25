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Военная доктрина Беларуси предусматривает возможность упреждающего удара

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Обновленная Военная доктрина Беларуси предусматривает возможность нанесения упреждающего удара по противнику, если война неизбежна, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Андрей Богодель в эфире телеканала ОНТ.
Источник: Sputnik.by

Он отметил, что в основе обновленного документа лежит военно-политическая обстановка, которая слагается в том числе из взглядов соседних стран, особенно западных. По словам замначальника факультета, учитываются также доктрины сопредельных государств, стратегии национальной безопасности, где они Беларусь называют врагом. Второе — практические действия данных стран.

«Конечно же, учитывались наши возможности. Выше головы не прыгнем все равно. Это учтено. В том числе тактическое ядерное оружие как важнейший инструмент сдерживания».

добавил Богодель.

Замначальника факультета уточнил, что обновленная Военная доктрина является документом для сохранения мира.

«Еще выделен такой важный аспект, чего не было в предыдущей доктрине — это непосредственная угроза. Это тот момент, что дает нам всем право нанести упреждающий удар по противнику, когда уже война неизбежна», — сказал Богодель.

Он подчеркнул, что Беларусь не считает врагами ни один народ, а такой пункт прописан, чтобы все страны понимали, что жители республики готовы защищать свою родину.