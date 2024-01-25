Военная доктрина Беларуси предусматривает возможность упреждающего удара

Он отметил, что в основе обновленного документа лежит военно-политическая обстановка, которая слагается в том числе из взглядов соседних стран, особенно западных. По словам замначальника факультета, учитываются также доктрины сопредельных государств, стратегии национальной безопасности, где они Беларусь называют врагом. Второе — практические действия данных стран.
«Конечно же, учитывались наши возможности. Выше головы не прыгнем все равно. Это учтено. В том числе тактическое ядерное оружие как важнейший инструмент сдерживания».
Замначальника факультета уточнил, что обновленная Военная доктрина является документом для сохранения мира.
«Еще выделен такой важный аспект, чего не было в предыдущей доктрине — это непосредственная угроза. Это тот момент, что дает нам всем право нанести упреждающий удар по противнику, когда уже война неизбежна», — сказал Богодель.
Он подчеркнул, что Беларусь не считает врагами ни один народ, а такой пункт прописан, чтобы все страны понимали, что жители республики готовы защищать свою родину.