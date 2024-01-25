Чиновника из Бурятии назначили и.о. министра лесного хозяйства Хабаровского края

Чиновника из Бурятии Андрея Самойлова назначили и.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. Он трудился в Бурятии заместителем руководителя агентства — начальником отдел воспроизводства РАЛХ, сообщает ИА AmurMedia.
Андрей Самойлов стал исполняющим обязанности министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края с 17 января, говорится на сайте министерства. В декабре прошлого года Максим Гулько, руководивший министерством с осени 2021 года, ушел со своего поста. Вместо него исполняющим обязанности министра стал Константин Кузнецов, который пробыл в этой должности всего два месяца. Вместо него назначили Андрея Самойлова из Бурятии.
Андрей Самойлов в 2005 году окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Лесное хозяйство». Начал свою карьеру в 2000 году в Забайкальском крае с должности техника по лесопользованию Ингодинского военного лесничества. В период 2006—2007 гг. работал ведущим специалистом управления Росприроднадзора по Читинской области. В 2011 году был принят на должность старшего государственного инспектора департамента лесного хозяйства по СФО.
В период 2015—2016 гг. работал заместителем директора по общим вопросам — начальником отдела ФГБУ «Национальный парк “Чикой”». В 2017 году Андрей Самойлов был назначен начальником лесного отдела министерства природных ресурсов Бурятии. В 2018 году он становится главным лесничим Заудинского лесничества Тарбагатайского района. С 2019 года занимал должность начальника контрольно-ревизионного отдела республиканского агентства лесного хозяйства. В 2022 году стал заместителем руководителя РАЛХ, сообщает UlanMedia (18+).