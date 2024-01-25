Чиновника из Бурятии назначили и.о. министра лесного хозяйства Хабаровского края

Андрей Самойлов стал исполняющим обязанности министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края с 17 января, говорится на сайте министерства. В декабре прошлого года Максим Гулько, руководивший министерством с осени 2021 года, ушел со своего поста. Вместо него исполняющим обязанности министра стал Константин Кузнецов, который пробыл в этой должности всего два месяца. Вместо него назначили Андрея Самойлова из Бурятии.