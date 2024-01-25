Радий Хабиров снова высказался о событиях в Баймаке

«Мы входим в новую реальность Башкортостана. То, что кормилось, питалось, росло, пускало раковые метастазы в наше общество, получило отпор. Мы уходим от многолетнего шантажа и, по сути, первый раз приняли очень жёсткие решения, — подчеркнул Радий Хабиров. — Я патриот нашей страны и не приемлю ничего, связанного с экстремизмом. Здесь нам предстоит ещё много работы», — заявил Хабиров.