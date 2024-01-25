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Владимир Путин в Татьянин день посетит Калининград и пообщается со студентами

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 января, прилетит в Калининград. Там глава государства посетит Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.
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Источник: Reuters

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ожидается свободная беседа Путина со студентами в честь Татьяниного дня.

«Они будут спрашивать президента обо всем, что они хотят», — отметил Песков.

Кроме того, Владимир Путин встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Еще в программе президента — открытие по видеосвязи предприятия, которое производит панели для солнечной батареи.

Путин Владимир