Владимир Путин в Татьянин день посетит Калининград и пообщается со студентами

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ожидается свободная беседа Путина со студентами в честь Татьяниного дня.
«Они будут спрашивать президента обо всем, что они хотят», — отметил Песков.
Кроме того, Владимир Путин встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области.
Еще в программе президента — открытие по видеосвязи предприятия, которое производит панели для солнечной батареи.