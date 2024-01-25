Мерзлякова: погибших при крушении Ил-76 хотели обменять на уральских пленных

«Последний обмен состоялся 2 января, мы ждали новый, но в 14.00 (24 января — “Ъ-Урал”) мне пишут, что обмена не будет. Если появится третья страна, которая возьмет на себя переговорный процесс, от обмен возобновится. Это гуманитарная составляющая любых военных действий, которая должна быть. Верю, что она будет. Им и нам есть кого менять», — заявила госпожа Мерзлякова.



Татьяна Мерзлякова также рассказала о двух пленных, которые воевали на стороне ВСУ, но их родители живут в Свердловской области. Сейчас родители просят оставить пленных в РФ, а не отправлять обратно.



Напомним, самолет Ил-76 с украинскими военнопленными разбился в Белгородской области 24 января. В Минобороны РФ утверждают, что самолет сбили вооруженные силы Украины. В результате крушения погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, заявили в российском военном ведомстве.