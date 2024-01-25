Новый глава Минздрава рассказал о поставленных ему задачах

В четверг 25 декабря он был назначен на данную должность президентом Александром Лукашенко, сменив на этом посту Дмитрия Пиневича.
«Под фразой “лицом к народу” я имею в виду профессиональные кадры и материально-техническую базу, другие ресурсы. Под “сердцем к народу” — сопереживание, которое всегда было свойственно белорусскому народу, сочувствие».
Он также обрисовал задачи, поставленные ему главой государства: они касались в том числе продолжения устранения недостатков в сфере здравоохранения, которые были выявлены ранее.
«Одной из основных задач, поставленных президентом, является то, чтобы качественная медицинская помощь дошла до всех жителей Беларуси, в том числе и на селе».
Ходжаев отметил, что в этом направлении уже многое сделано, но следует более глубоко подходить к решению советующих вопросов.
Исключить клановость
По словам Лукашенко, в сфере здравоохранения должны работать только преданные своему делу профессионалы.
«Знаю, что вы человек внеклановый. Хотя в Минздраве у нас там и семейные династии так называемые, и кланы и прочее. Чего только не хватает. Этого быть не должно».
Глава государства отметил, что в ведомстве не должно быть людей, которые сидели бы на должности и смотрели «куда-то там на соседнюю страну», где больше платят больше денег.
Напомним, новый министр здравоохранения имеет степень кандидата медицинских наук, доцента. В 2004 году окончил Белорусский государственный медицинский университет. Специализируется на наркологии, психиатрии. В мае 2021-го был назначен директором РНПЦ психического здоровья, до этого работал в главном управлении организации медицинской помощи Минздрава.