Банкротство бывшего депутата заксобрания Пермского края откладывается

Об этом свидетельствует определение краевого арбитражного суда.



Из документов дела следует, что в ноябре прошлого года господину Подкорытову по адресу регистрации было отправлено определение о принятии заявления о признании должника банкротом. Однако заявление было возвращено почтой из почтового ящика с отметкой «истек срок хранения». В итоге суд определил повторно известить должника по адресу регистрации и обязать его направить в арбитраж и заявителю отзыв на заявление.



Заявление о признании Владимира Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября прошлого года. Сумма исковых требований составляет 35,5 млн руб. Истец ранее был зарегистрирован в качестве ИП с деятельностью в области права.



Владимир Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу № 17. В сентябре 2019 года Ленинский районный суд признал руководителя АО «Второе пермское управление “Уралхиммонтаж”» Владимира Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. Как установлено приговором, господин Подкорытов умышленно не удерживал налог на доходы физлиц с выплаченной сотрудникам организации зарплаты и дивидендов владельцам на сумму более 16,1 млн руб. С 2017 по 2018 год гендиректор также скрыл более 11,1 млн руб., за счет которых планировалось устранить недоимки предприятия по налогам и сборам в размере 9 млн руб. Суд приговорил депутата к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. В октябре 2019 года полномочия господина Подкорытова в краевом парламенте были досрочно прекращены решением большинства депутатов.