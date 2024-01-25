Губернатор Техаса пообещал защитить штат от мигрантов вопреки Байдену

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о намерении защитить штат от нелегальных мигрантов в обход одобрения со стороны федеральных властей и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.