Шавкату Мирзиёеву подарили внедорожник Yangwang U8 компании BYD

В рамках государственного визита Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD в городе Шэньчжэне.
Глава государства вместе с президентом компании Ваном Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области мощностью 50 тысяч единиц в год.
Президент указал на необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тысяч автомобилей в год.
Также были поддержаны планы компании по налаживанию сборки электробусов BYD в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.
Кроме того, президенту презентовали достижения компании, продемонстрировали производимые и перспективные виды автомобильной и другой техники, а также новое поколение технологий и передовых разработок компании.
В ходе посещения Шавкату Мирзиёеву передан в дар автомобиль YANGWANG U8 в знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании.