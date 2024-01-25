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Путин раскрыл, когда россиянам нужно заводить семью

Россиянки зачастую рожают не более одного ребенка, подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент Владимир Путин посоветовал семьям заводить детей как можно раньше. Он отметил, что желание граждан делать акцент на развитие карьеры приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка в связи с возрастом.

«Это очень важно — создание семьи, не могу сказать как можно раньше, скорее вовремя. Такой есть прагматичный интерес со стороны государства», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам президента, он считает похвальным тот факт, что россиянки акцентируют внимание на работе. Одна это приводит к тому, что они рожают детей как можно позже и зачастую не успевают родить более одного ребенка. «Семья должна рождаться пораньше», — уточнил он.

Владимир Путин объявлял 2024-й — Годом семьи. С целью поддержки семей российский глава инициирует повышение размера соответствующих субсидий. Например, в стране вновь вырос размер материнского капитала.

Путин Владимир