Путин заявил об изменениях в льготных авиаперелётах

"Губернатор [Антон] Алиханов предлагает субсидию не для всех желающих, а только для постоянно проживающих жителей Калининградской области. Тогда 450 миллионов [выделяемых для льготных авиаперевозок] не будут заканчиваться в течение четырёх месяцев. Тогда гораздо больше людей сможет воспользоваться авиабилетами. Не каких-то категорий, а всех постоянно проживающих [калининградцев].
Конечно, это может сократить туристический поток, потому что льготные категории, которые сейчас пользуются этим субсидируемым тарифом, они же пользуются [билетами] со всей России. 450 миллионов быстро заканчиваются. Но, может быть сократится туристический поток, но не очень… Он тут постоянно растёт.
Регион достаточно привлекательный", — заключил Путин.