Путин заявил об изменениях в льготных авиаперелётах

Конечно, это может сократить туристический поток, потому что льготные категории, которые сейчас пользуются этим субсидируемым тарифом, они же пользуются [билетами] со всей России. 450 миллионов быстро заканчиваются. Но, может быть сократится туристический поток, но не очень… Он тут постоянно растёт.