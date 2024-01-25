Глава Минобороны ФРГ считает ситуацию на фронте на Украине тупиковой

16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последнее время на Западе и самой Украине неоднократно звучали заявления, что контрнаступление не было успешным, а ситуация на фронте зашла в тупик.