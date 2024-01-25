Губернатору Александру Гусеву представили план реконструкции парка Патриотов в Воронеже

На участке парка Патриотов предусмотрено несколько зон: для массовых мероприятий (сцена для выступлений, амфитеатры), для активного отдыха (воркаут, спортивная площадка, настольный теннис, детские площадки, площадка ГТО), а также мемориальная и рекреационная зоны. Последняя может быть дополнена уличной библиотекой. Патриотическая идея проекта найдет отражение в тематических площадках «Домики партизанской деревни», «Окопы».
Во второй, прибрежной части планируются зоны: для массовых военно-патриотических мероприятий (выставка техники, военные декорации, место для исторической реконструкции), для активного отдыха (пляжный волейбол, пляжный футбол, воркаут, душевые для спортсменов), а также прибрежная зона, памп-трек (универсальный и детский), скейт-парк, многоуровневая верт-рампа и детский автогородок. При входе в парк могут расположиться информационные стенды, фуд-корт, охрана, туалет. Согласно плану, еще одна зона — пляжная — должна появиться через дорогу от парка, на набережной Авиастроителей. Но губернатор усомнился в правильности размещения там такого объекта.
— Прошу организовать все так, чтобы не было противоречий между зонами парка. Спортивные объекты там, безусловно, нужны, но насчет пляжа я бы еще раз подумал. Лучше организовать здесь место для водных активностей, но в целом идея для парка хорошая, — отметил глава региона.
Александр Гусев добавил, что реконструкция парка будет проводиться в два этапа: вначале планируется обустроить набережную Авиастроителей, а затем действующую часть.
— Эту идею уже давно обсуждаем и решили, что парк должен быть здесь. Конечно, можно было бы подыскать место за городом, где было бы все масштабно, как в некоторых регионах делают. Но мне кажется, более камерный парк, но в городе будет востребован многими людьми. Поэтому место определено правильно. Реконструкция существующей части будет, и она как раз будет больше воспитательно-патриотической направленности. Но у нас есть и территория напротив, свободная. Концепция, которая сейчас предлагается, — концепция активного отдыха в этой части парка. Я думаю, что тоже все будет востребовано, — поделился губернатор.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в День освобождения города от фашистских захватчиков губернатор Александр Гусев возложил цветы и венки к Вечному огню на Аллее Героев у «Музея-диорамы».