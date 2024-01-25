Губернатору Александру Гусеву представили план реконструкции парка Патриотов в Воронеже

— Эту идею уже давно обсуждаем и решили, что парк должен быть здесь. Конечно, можно было бы подыскать место за городом, где было бы все масштабно, как в некоторых регионах делают. Но мне кажется, более камерный парк, но в городе будет востребован многими людьми. Поэтому место определено правильно. Реконструкция существующей части будет, и она как раз будет больше воспитательно-патриотической направленности. Но у нас есть и территория напротив, свободная. Концепция, которая сейчас предлагается, — концепция активного отдыха в этой части парка. Я думаю, что тоже все будет востребовано, — поделился губернатор.