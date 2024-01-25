Президент подписал указ об автомобильных перевозках пассажиров

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об автомобильных перевозках пассажиров», сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».
«Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.
В Беларуси теперь будет появился государственный информационный ресурс, который будет называться «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».
Указом определено, что оператором и владельцем реестра будет Транспортная инспекция.
В указе говорится, что в реестр будут включать данные о перевозчиках, автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси, водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси.
Сообщается, что с 1 августа по 31 октября 2024 года включать сведения в реестр будут без взимания госпошлины.
Еще одной нормой указа является то, что иностранные диспетчеры в обязательном порядке должны создать на территории Беларуси юридическое лицо.
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