Полпред провел в Перми совещание по подготовке к выборам президента

В нем приняли участие руководители силовых ведомств Прикамья, высшие должностные лица краевого правительства и пермской мэрии.



На совещании обсуждалась подготовка к выборам Президента России в марте 2024 года.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что для обеспечения законности и легитимности проведения выборов выстроено системное взаимодействие с краевым избиркомом, главным федеральным инспектором и представителями федеральных структур. Кроме того, отдельное внимание при подготовке к выборам уделяется вопросам обеспечения безопасности. Для координации действий по этому направлению используется площадка региональной антитеррористической комиссии.



Полпред выразил уверенность, что выборы в Пермском крае пройдут на высоком организационном уровне, сообщается на сайте правительства.