Консульство Китая в Иркутске приостановит выдачу виз с 10 по 17 февраля

Выдача виз для российских туристов будет приостановлена Консульствами Китая в феврале. Ограничение будет действовать в течение недели в связи с празднованием Нового года в КНР, пишет РИА «Новости». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как передает дипмиссия, закрытие с 10 по 17 февраля коснется консульств во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске и Санкт-Петербурге и Хабаровске.
Если говорить о туристах, отправляющихся на Хайнань или в Гонконг, то их пауза не затронет, так как там действует безвизовый режим.