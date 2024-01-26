Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать южную границу США

«Президент Байден и его администрация сделали американцев и нашу страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальной иммиграции через южную границу. Вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас и подала в суд на него за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну», — сказано в их обращении.