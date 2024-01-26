Вадим Кормилец объяснил транспортные проблемы в Омске кадровым голодом

Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец в эфире программы «Вести Омск» рассказал о проблемах с общественным транспортом в городе. По его словам, пассажирским предприятиям не хватает водителей.
«Сегодня вместо 373 автобусов вышел 351. Минус 6 троллейбусов. Трамваи вышли в полном объёме. Невышедшие 22 автобуса не выполнят 110 рейсов. Пассажиры воспринимают это как нехватку транспорта, но на самом деле это нехватка водителей», — объяснил глава дептранса.
Решить проблему планируется повышением зарплат. По словам директора ПАТП № 8 Марата Саликова, средняя зарплата водителя составляет 73 тысячи рублей.