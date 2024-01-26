Вадим Кормилец объяснил транспортные проблемы в Омске кадровым голодом

«Сегодня вместо 373 автобусов вышел 351. Минус 6 троллейбусов. Трамваи вышли в полном объёме. Невышедшие 22 автобуса не выполнят 110 рейсов. Пассажиры воспринимают это как нехватку транспорта, но на самом деле это нехватка водителей», — объяснил глава дептранса.