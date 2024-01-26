Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент

Ранее в полученном в четверг РИА Новости заявлении министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных было сказано, что иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям — к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента. Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», — сказал Лаврентьев.
«Поэтому они готовы взять на себя всю ответственность по поддержанию порядка и обеспечению безопасности и не нуждаются в присутствии военной компоненты», — отметил Лаврентьев.
Он добавил, что сейчас вопрос состоит в том, сколько времени это займет и какая будет процедура вывода американского воинского контингента.
«Это можно сделать за месяц-два как это было сделано в Афганистане, а можно растянуть на годы, причем можно сделать так, что сам воинский контингент вроде бы будет выведен, а вместо него будет введен контингент частных военных кампаний. Вроде бы нет воинского контингента, а военное присутствие будет», — заключил Лаврентьев.