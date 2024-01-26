Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям — к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента. Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», — сказал Лаврентьев.