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Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент

АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой контингент из страны, сейчас вопрос состоит в том, сколько времени это займет и какая будет процедура вывода военных, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Солдаты США покидают Ирак, 2010
Источник: AP 2023

Ранее в полученном в четверг РИА Новости заявлении министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных было сказано, что иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям — к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента. Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», — сказал Лаврентьев.

По его словам, иракская сторона сообщила, что у Багдада есть силы для того, чтобы поддерживать порядок «практически на всей территории Ирака» собственными силами за счет сил безопасности и подразделений вооруженных сил.

«Поэтому они готовы взять на себя всю ответственность по поддержанию порядка и обеспечению безопасности и не нуждаются в присутствии военной компоненты», — отметил Лаврентьев.

Он добавил, что сейчас вопрос состоит в том, сколько времени это займет и какая будет процедура вывода американского воинского контингента.

«Это можно сделать за месяц-два как это было сделано в Афганистане, а можно растянуть на годы, причем можно сделать так, что сам воинский контингент вроде бы будет выведен, а вместо него будет введен контингент частных военных кампаний. Вроде бы нет воинского контингента, а военное присутствие будет», — заключил Лаврентьев.