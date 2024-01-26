Новые имена могут появиться в реестре по возврату активов Казахстану

Отмечается, что будут также поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц. Премьер-министр подчеркнул, что решение главы государства о возврате незаконно приобретенных активов — это продолжение процесса построения «Справедливого Казахстана». Так, за 2 года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. На сегодня, по данным пресс-службы, в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект — за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге.