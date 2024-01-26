Головченко представил коллективу Минздрава нового руководителя

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко представил коллективу Министерства здравоохранения нового министра здравоохранения Беларуси Александра Ходжаева, передает корреспондент БЕЛТА. «По отзывам коллег, специалистов медицины Александр Валерьевич грамотный, современно мыслящий руководитель, обладающий необходимыми знаниями, деловыми и организаторскими способностями, которые он проявил на различных должностях. Рассчитываю, что ему это очень пригодится и в новой работе», — сказал Роман Головченко.



Министерство здравоохранения было и остается одним из наиболее значимых в структуре правительства с учетом важности той сферы, регуляторикой которой оно занимается, отметил премьер-министр.



При этом Роман Головченко заметил, что сейчас отрасль находится в сфере особо пристального внимания.



«Не умаляя многочисленные заслуженные достижения отечественной медицины, населением крайне остро и болезненно воспринимаются некоторые недостатки и упущения при организации медицинской помощи. Поэтому самая главная и первоочередная задача перед новым министром и министерством в целом, руководителями всех уровней — укрепить и повысить доверие людей к системе здравоохранения», — сказал премьер-министр.