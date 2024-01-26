Нина Кирсань окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция». С 2020 года занимала разные должности в АО «Корпорации развития Пермского края», а с 2022 года работала в должности директора по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края».
Как сообщал «Ъ-Прикамье», прежний руководитель Галина Ермакова, возглавлявшая правовое управление 17 лет, покинула должность 15 января 2024 года. Обязанности руководителя управления до последнего времени исполняла Анна Селиванова.
Правовое управление мэрии Перми возглавила сотрудница Фонда развития Пермского края
Начальником правового управления администрации Перми назначена Нина Кирсань. К своим обязанностям она приступит с 29 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Нина Кирсань окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция». С 2020 года занимала разные должности в АО «Корпорации развития Пермского края», а с 2022 года работала в должности директора по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края».