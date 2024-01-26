Правовое управление мэрии Перми возглавила сотрудница Фонда развития Пермского края

Нина Кирсань окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция». С 2020 года занимала разные должности в АО «Корпорации развития Пермского края», а с 2022 года работала в должности директора по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края».



Как сообщал «Ъ-Прикамье», прежний руководитель Галина Ермакова, возглавлявшая правовое управление 17 лет, покинула должность 15 января 2024 года. Обязанности руководителя управления до последнего времени исполняла Анна Селиванова.