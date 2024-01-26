Главный гаишник РФ прилетел в Екатеринбург, чтобы обсудить два события

«Мы успешно отметили 300-летие Екатеринбурга, провели Международный фестиваль университетского спорта и промышленную выставку “Иннопром”. В этом году наряду с традиционными выставками и форумами нам предстоит принять Всемирные игры дружбы. Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой и качественной работой они пройдут безопасно для всех участников и гостей», — отметил глава Свердловской области.