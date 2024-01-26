Главный гаишник РФ прилетел в Екатеринбург, чтобы обсудить два события

«Мы успешно отметили 300-летие Екатеринбурга, провели Международный фестиваль университетского спорта и промышленную выставку “Иннопром”. В этом году наряду с традиционными выставками и форумами нам предстоит принять Всемирные игры дружбы. Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой и качественной работой они пройдут безопасно для всех участников и гостей», — отметил глава Свердловской области.
В ходе коллегии обсудили и выборы президента. По словам губернатора, совместные усилия позволят провести голосование в соответствии с нормами законодательства.
Всемирные игры дружбы должны стать альтернативой Олимпиаде, участие в которой для сборной России осложнено по политическим причинам. Турнир утвердил президент Владимир Путин, соревнования пройдут в Екатеринбурге и Москве в сентябре 2024 года. Ожидается, что в состязаниях примут участие 7 тыс. спортсменов из разных стран мира.