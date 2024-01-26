Три медработника и профессор из Воронежа получили благодарности от Владимира Путина

Профессора ВГУИТ Елена Мельникова получила награду за «заслуги в научно-педагогической деятельности». Сотрудницы медклиники — старшая медсестра Людмила Волощенко, завотделением Ольга Маяцкая и заведущая поликлиникой при больнице Татьяна Сусликова — за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю работу».