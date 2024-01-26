Путин 26 января работает в Санкт-Петербурге

«Сегодня президент [работает] в Питере. В Санкт-Петербурге также президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что мероприятие пройдет в смешанном формате: часть участников будут присутствовать на нем очно, остальные — по видеосвязи.