САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 января работает в Санкт-Петербурге, там он проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации и примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода «Ленинград». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент [работает] в Питере. В Санкт-Петербурге также президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что мероприятие пройдет в смешанном формате: часть участников будут присутствовать на нем очно, остальные — по видеосвязи.
До совещания Путин «примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода — атомного ледокола “Ленинград”, рассказал Песков. “[Это] очень важное мероприятие”, — заметил он.