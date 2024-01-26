Камол Икрамов приступил к обязанностям нового генерального консула Узбекистана в Дубае

По данным «Дунё», в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и ОАЭ. Также они обменялись мнениями о путях укрепления и расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, высоких технологий, инноваций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма, науки и культуры.