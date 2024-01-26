Камол Икрамов приступил к обязанностям нового генерального консула Узбекистана в Дубае

По данным «Дунё», в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и ОАЭ. Также они обменялись мнениями о путях укрепления и расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, высоких технологий, инноваций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма, науки и культуры.
Шейх Аль-Мактум искренне поздравил вновь назначенного генерального консула с началом дипломатической миссии в эмиратах и пожелал ему успешной дипломатической карьеры.
До своего назначения в Дубай Камол Икрамов в 2018—2023 годах занимал пост генерального консула Узбекистана в Нью-Йорке. На новом месте он сменил Алишера Саломова, который возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в Дубае в 2019—2024 годах.
Напомним, что узбекистанцы с 16 февраля смогут въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов без получения визы на срок до 30 дней.