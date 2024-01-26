В Самарской области могут быть установлены новые штрафы

На территории Самарской области в наступившем году могут быть разработаны новые законы, устанавливающие штрафы. В частности, депутатам Самарской губернской думы предстоит проработать вопросы привлечения к административной ответственности владельцев жилых домов без адресных табличек, лиц, складирующих на прилегающей территории дрова и стройматериалы, а также граждан и организации, осуществляющих слив жидких бытовых отходов в подземные коммуникации.