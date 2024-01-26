Молдавия включила в новый санкционный список умершего журналиста

В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии «Шор», бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции попал и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году. Среди партий в документе названы два политобъединения — «Шанс» и «Альтернативная сила спасения Молдавии». К попавшим под санкции юрлицам власти отнесли и поставщика газа Nordgaz Furnizare, который предлагал поставки для Гагаузии почти вдвое дешевле, чем для остальной Молдавии.