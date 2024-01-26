В БДИПЧ раскритиковали Молдову за расплывчатость термина «сепаратизм»

В БДИПЧ подчеркивают, что расплывчатость термина «сепаратизм» может привести к нарушению основных свобод, криминализировать «простое выражение мнений или идей, а также может быть использовано в качестве предлога для подавления мирной пропаганды или взглядов на различные территориальные договоренности, автономию или даже независимость». В связи с этим молдавским властям рекомендуется «пересмотреть адекватность и уместность криминализации “сепаратизма” и связанных с этим правонарушений».