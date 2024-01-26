В БДИПЧ раскритиковали Молдову за расплывчатость термина «сепаратизм»

Напомним, УК Молдовы был дополнен несколькими статьями — речь, в частности, идет о «сепаратизме» и создании «незаконной разведывательной структуры».
В комментарии к принятым в Молдове поправкам БДИПЧ, среди прочего, указывает на спорный характер самого понятия «сепаратизм».
«Международное право не предлагает никаких определений термина “сепаратизм”, а также оснований для его криминализации или запрета, за исключением случаев, когда средства (или действия), пропагандирующие отделение или автономию или направленные против территориальной целостности, носят насильственный, недемократичный или незаконный с точки зрения международного права характер».
В БДИПЧ подчеркивают, что расплывчатость термина «сепаратизм» может привести к нарушению основных свобод, криминализировать «простое выражение мнений или идей, а также может быть использовано в качестве предлога для подавления мирной пропаганды или взглядов на различные территориальные договоренности, автономию или даже независимость». В связи с этим молдавским властям рекомендуется «пересмотреть адекватность и уместность криминализации “сепаратизма” и связанных с этим правонарушений».
В числе других рекомендаций БДИПЧ отмечает необходимость «уточнить и более строго ограничить определение “незаконной разведывательной структуры” и уголовного правонарушения, заключающегося в создании таких структур», чтобы «оно не охватывало организации, защищенные правом на свободу объединения».
В БДИПЧ также рекомендуют более четко ограничить понятие «антиконституционное образование», чтобы не допустить «необоснованного ограничения на законную и безобидную деятельность отдельных лиц или групп гражданского общества».
Скандальный закон «о сепаратизме»
Парламент Молдовы на первом пленарном заседании весенней сессии 2 февраля 2023 года проголосовал за принятие в окончательном чтении законопроекта о внесении поправок в нормативно-правовую базу в сфере государственной безопасности страны.
Согласно принятым поправкам, за призывы к сепаратизму и распространение материалов, которые подстрекают к таким действиям, в Молдове теперь смогут не только штрафовать, но и лишать свободы на срок до 10 лет. В случае если эти действия сопровождаются насилием и применением оружия, максимальное наказание возрастет до 12 лет тюремного срока.
Законопроект также предусматривает штраф до 400 тысяч леев или до 10 лет лишения свободы за создание незаконной структуры, занимающейся шпионажем.
Также вводится наказание за заговор против государства, а именно — лишение свободы до семи лет.
Необходимость принятия данных поправок авторы законопроекта аргументировали наличием конфликта на Украине и пробелами в существующем законодательстве.