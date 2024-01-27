Полпред в СФО посетил Иркутское суворовское училище

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич посетили Иркутское суворовское военное училище. Экскурсия по корпусам была организована начальником образовательного учреждения Анатолием Золотухиным. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Мы единственное в Сибирском федеральном округе Иркутское суворовское военное училище. Сейчас у нас обучается 180 ребят. В этом году и последующих трех планируется набор в пятые классы — по 60 человек. Таким образом, до 2027 года мы полностью укомплектуем училище 420 суворовцами», — прокомментировал Анатолий Золотухин.
Анатолий Серышев посетил учебные классы, столовую, библиотеку, спортивный и тренажерный залы, кабинеты робототехники, искусственного интеллекта, фотостудию и актовый зал.
«Впервые я был здесь в 1984 году, тогда на базе ИВАТУ проходили соревнования забайкальского военного округа по волейболу. Конечно, то, что я увидел сегодня, — это небо и земля. Хочется выразить слова благодарности всем, кто за короткий срок смог восстановить это заведение, сделать его современным, комфортным, технологичным», — заявил Анатолий Серышев.
С его слов, создано замечательное учебное заведение с высокой технической оснащенностью. У курсантов есть возможность изучать робототехнику, участвовать в проектной деятельности, заниматься авиамоделированием и техническим творчеством.
«До конца первого квартала мы откроем на базе училища еще несколько объектов — бассейн и здание для дополнительного образования. Этот корпус много лет находился в полуразрушенном состоянии. Теперь в новых помещениях суворовцы смогут с комфортом заниматься самыми различными видами спорта», — уточнил глава Приангарья Игорь Кобзев.
«Особое внимание — патриотике, спортивной подготовке, тем навыкам, которые нужны военным специалистам. В этих стенах воспитывается будущая элита Вооруженных Сил России!» — рассказал градоначальник.
Напомним, что губернатор 10 января объявил в образовательном учреждении о старте нового экскурсионного проекта для школьников «Президентский маршрут» (6+). Первыми участниками стали учащиеся Марковской средней школы.