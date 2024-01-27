Полпред в СФО посетил Иркутское суворовское училище

«Впервые я был здесь в 1984 году, тогда на базе ИВАТУ проходили соревнования забайкальского военного округа по волейболу. Конечно, то, что я увидел сегодня, — это небо и земля. Хочется выразить слова благодарности всем, кто за короткий срок смог восстановить это заведение, сделать его современным, комфортным, технологичным», — заявил Анатолий Серышев.