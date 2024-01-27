В Молдавии оштрафовали 17 телеканалов за недостаточное вещание на румынском

«По результатам проверки местных телеканалов выявлено, что 14 нарушили установленную квоту на показ местной продукции, шесть телеканалов не выполнили предписанное количество передач на румынском языке, а также шесть телеканалов не удовлетворили требованиям относительно достаточного количества передач в прайм-тайм. В связи с этим комиссия СТР приняла решение о наложении санкций на общую сумму 544 тысячи леев», — отмечается в информации на сайте инстанции.
В общем списке оштрафованных телеканалов четыре кишиневских, два из Гагаузской автономии, пять республиканских и шесть местных (северных и центральных районов республики).
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил законодательную инициативу президента Майи Санду о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Поправка была внесена и в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
В 2022 году парламент Молдавии одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.