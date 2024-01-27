Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов по иску писательницы о клевете

Суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп должен выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в домогательствах и клевете.
Трамп Дональд
Источник: Reuters

Сам политик не присутствовал в суде в момент оглашения решения, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN. Накануне заседания Трамп заявил, что настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения со стороны Кэрролл.

Отмечается, что это уже второе судебное разбирательство по данному делу. На этот раз оно было посвящено только размеру выплат. Ранее Кэрролл дополнила свой иск, указав, что высказывания Трампа вредят ее карьере и наносят моральный вред.

Трамп назвал решение суда присяжных абсолютно нелепым и подчеркнул, что категорически не согласен. «Буду подавать апелляции на всю эту идущую от Джо Байдена охоту на ведьм, направленную на меня и Республиканскую партию», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп Дональд