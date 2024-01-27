Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов по иску писательницы о клевете

Сам политик не присутствовал в суде в момент оглашения решения, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN. Накануне заседания Трамп заявил, что настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения со стороны Кэрролл.
Отмечается, что это уже второе судебное разбирательство по данному делу. На этот раз оно было посвящено только размеру выплат. Ранее Кэрролл дополнила свой иск, указав, что высказывания Трампа вредят ее карьере и наносят моральный вред.
Трамп назвал решение суда присяжных абсолютно нелепым и подчеркнул, что категорически не согласен. «Буду подавать апелляции на всю эту идущую от Джо Байдена охоту на ведьм, направленную на меня и Республиканскую партию», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.