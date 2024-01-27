Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов по иску писательницы о клевете

Трамп назвал решение суда присяжных абсолютно нелепым и подчеркнул, что категорически не согласен. «Буду подавать апелляции на всю эту идущую от Джо Байдена охоту на ведьм, направленную на меня и Республиканскую партию», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.