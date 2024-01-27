Губернаторы Флориды и Оклахомы готовы направить Нацгвардию в Техас

«Штаты могут сделать шаг вперед, обеспечить суверенитет их территории и суверенитет нашей страны. Это уместно», — сказал Десантис на пресс-конференции (цитата по Florida Phoenix). По мнению губернатора, такой шаг «предусмотрели основатели» на случай, если федеральное правительство не исполняет обязанности.