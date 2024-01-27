Губернаторы Флориды и Оклахомы готовы направить Нацгвардию в Техас

«Штаты могут сделать шаг вперед, обеспечить суверенитет их территории и суверенитет нашей страны. Это уместно», — сказал Десантис на пресс-конференции (цитата по Florida Phoenix). По мнению губернатора, такой шаг «предусмотрели основатели» на случай, если федеральное правительство не исполняет обязанности.
Ститт заявил Fox News, что точно готов направить Нацгвардию в Техас. В этих целях он связался с командующим Национальной гвардией в Оклахоме генералом Томасом Мансино.
Техас ранее установил на границе несколько рядов колючей проволоки в ответ на ухудшение ситуации с мигрантами. Верховный суд постановил убрать ограждение, что позволяет пограничному патрулю перерезать проволоку. Однако Национальная гвардия Техаса не дала федеральным пограничникам доступ на участок. Множество республиканских губернаторов поддержали Техас.
Леонид Уварчев