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Губернаторы Флориды и Оклахомы готовы направить Нацгвардию в Техас

Губернаторы американских штатов Флорида и Оклахома Рон Десантис и Кевин Ститт заявили о готовности отправить сотрудников своих Нацгвардий в Техас. Таким образом они поддержали губернатора Грэга Эббота в борьбе с федеральной властью по кризису на границе с Мексикой.
США
Источник: AP 2023

«Штаты могут сделать шаг вперед, обеспечить суверенитет их территории и суверенитет нашей страны. Это уместно», — сказал Десантис на пресс-конференции (цитата по Florida Phoenix). По мнению губернатора, такой шаг «предусмотрели основатели» на случай, если федеральное правительство не исполняет обязанности.

Ститт заявил Fox News, что точно готов направить Нацгвардию в Техас. В этих целях он связался с командующим Национальной гвардией в Оклахоме генералом Томасом Мансино.

Техас ранее установил на границе несколько рядов колючей проволоки в ответ на ухудшение ситуации с мигрантами. Верховный суд постановил убрать ограждение, что позволяет пограничному патрулю перерезать проволоку. Однако Национальная гвардия Техаса не дала федеральным пограничникам доступ на участок. Множество республиканских губернаторов поддержали Техас.

Леонид Уварчев