Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.