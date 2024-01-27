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Главы Узбекистана и Кыргызстана обсудили реализацию инфраструктурных проектов

В ходе состоявшегося телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров особое внимание уделили актуальным вопросам двусторонней повестки.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Вопросы реализации инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих встреч обсудили Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров в ходе состоявшегося телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента РУз.

Главы государств с особым удовлетворением отметили нынешний высокий уровень двусторонних отношений добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Подчеркнули важность продолжения тесных контактов и обменов между правительствами, ведомствами, регионами и деловыми кругами двух стран.

«Поддержаны совместные мероприятия, направленные на наращивание объемов взаимного товарооборота, продвижение проектов промышленной кооперации в автомобилестроении, электротехнической и текстильной отраслях, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, в том числе в рамках деятельности совместного Фонда развития», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили расширению культурно-гуманитарной программы сотрудничества.

Шавкат Мирзиеев