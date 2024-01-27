Главы Узбекистана и Кыргызстана обсудили реализацию инфраструктурных проектов

«Поддержаны совместные мероприятия, направленные на наращивание объемов взаимного товарооборота, продвижение проектов промышленной кооперации в автомобилестроении, электротехнической и текстильной отраслях, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, в том числе в рамках деятельности совместного Фонда развития», — говорится в сообщении.