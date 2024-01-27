Президент Беларуси прилетел в Санкт-Петербург

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Планируется, что белорусский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Кроме того, 29 января президенты Беларуси и России проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС) в Санкт-Петербурге.
Планируется, что на нем утвердят проект документа об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы и обсудят перспективы дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах.
Стороны также подведут итоги реализации мероприятий Основных направлений на 2021−2023 годы и 28 союзных программ.
На повестке заседания также будут вопросы программ согласованных действий в области внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализации единой промышленной политики, модернизации и развития железнодорожной инфраструктуры, развития средств массовой информации Союзного государства.
Ранее белорусский лидер анонсировал, что накануне заседания ВГС планирует провести переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия и обсудят международную тематику.