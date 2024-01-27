Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

В 1960 году по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона здесь был создан мемориал «Мать-Родина», а в 2000 году основана Аллея Памяти, посвященная защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе, поддерживая его жизнеспособность.