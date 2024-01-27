Мэр Воронежа рассказал о ходе ремонта Каменного моста

— Завершены противоаварийные работы с подпорной стеной. В ходе работ выяснили, что заглубленного фундамента у нее не было. Котрфорсы не держат стену, а стояли, так сказать сами по себе. Как только получим заключение экспертизы, все будем разбирать на месте старой подпорной стены и делать заново, сохраняя исторический облик. Обнаружили трещины и на самом Каменном мосту. Их будут устранять, не разбирая конструкцию. Конкретного срока завершения работ, равно как и их объем финансирования работ, пока назвать не могу. Важно сделать все так, чтобы подобных проблем точно больше не возникало.