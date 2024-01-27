Возложил цветы и преклонил колено: Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал действия нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.