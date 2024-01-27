Возложил цветы и преклонил колено: Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

На обелиске выложены строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».
Российский лидер, преклонив колено, оставил у подножия монумента букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой.
Кроме того, Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к братской могиле, где похоронен его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.
Кроме того российский президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
Пискаревское кладбище блокадной зимой 1941 — 1942 годов стало основным местом массового захоронения. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города и 70 тысяч воинов-защитников.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал действия нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.