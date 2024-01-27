Министр обороны Беларуси отправился с визитом на Кубу

Других подробностей оборонное ведомство пока не сообщает. Ранее, в ноябре 2023 года военная делегация из Беларуси уже посещала Кубу. Был согласован проект соглашения о военном сотрудничестве между двумя государствами, а также план двусторонних мероприятий на 2024 год.
Минобороны Беларуси тогда сообщало, что основной целью визита было развитие отношений двух стран в военной сфере.
Также в ноябре прошлого года в Беларуси побывал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.
«Нам надо серьезно экономические и торговые вопросы подтягивать к вопросам политическим. Вывод с моей стороны один — торгово-экономические отношения значительно отстают от политических и гуманитарных».
Находясь в Беларуси, премьер Кубы предлагал сотрудничать в мясомолочной индустрии.
«В Гаване есть замечательный молочный комплекс и есть очень хорошая инфраструктура, но его мощности до конца не используются из-за того, что нет необходимого объема сырья», — говорил он на встрече с белорусским премьером Романом Головченко.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!