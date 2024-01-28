Не хотят. В США сделали шокирующее заявление об Украине

«Украинская армия в значительной степени мертва, и слишком много молодых украинцев эмигрируют за границу. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?» — говорится в материале.