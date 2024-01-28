«Украинская армия в значительной степени мертва, и слишком много молодых украинцев эмигрируют за границу. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?» — говорится в материале.
«Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты», — призвала Шоуолтер.
В этом месяце стало известно, что в украинской тюрьме умер блогер Гонсало Лира, имевший гражданство США и Чили. О его смерти сообщил журналист Такер Карлсон, затем ее подтвердил Госдеп. Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в попустительстве, которое привело к «заключению и пыткам» Лиры.
Карлсон на своей странице в соцсети X разместил сообщение о том, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского. По словам журналиста, чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что «хотели бы применить те же стандарты» в США.
По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы в постсоветской республике оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.